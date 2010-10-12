В Севастопольский порт вошел самый крупный за всю свою историю океанский лайнер «Westerdam»

В порт Севастополя вчера впервые за всю его историю вошло пассажирское судно длиной 292,5 метра и вместимостью более 2 тыс. пассажиров—океанский лайнер «Westerdam» (флаг—Нидерланды).

Как передает корреспондент УНИАН,в пресс-конференции на борту судна, помимо капитана судна, приняли участие также заместитель главы ГГА Игорь ЛОКТИОНОВ и начальник Севастопольского морского торгового порта Юрий КРАВЦОВ. Последний, в частности, отметил, что «такое большое судно первый раз зашло в акваторию Севастопольского морского торгового порта…». Вместе с тем, он выразил сожаление, что порт принимает судно на внутреннем рейде, а не у причала. Но, как сказал Ю.КРАВЦОВ, «в будущем, уже начиная со следующего года, мы планируем принимать вас к своим причалам».

Начальник порта добавил: «вот там стоит синий пароход «Принцесса Елена», слева—это причалы Черноморского флота Российской Федерации. Вот в следующем году мы планируем подписать с ними договор о совместном использовании этих причалов, чтобы можно было вот такие суда, как ваш, огромный, прекрасный лайнер, уже швартовать к этому причалу, чтобы обеспечить максимум удобств пассажирам, экипажу и теплоходу».

И.ЛОКТИОНОВ, со своей стороны, подтвердил, что городские власти ведут переговоры с целью совместного использования причала ЧФ РФ, примыкающего к причалу Севастопольского морского торгового порта в районе морвокзала (речь о причале Минная стенка—УНИАН).

Справка УНИАН. На борту судна «Westerdam» в Севастополь прибыли 1841 пассажир, 812 членов экипажа. На судне 11 гостевых палуб и 3 палубы для персонала. Созданы все условия для комфортного путешествия: 3 ресторана, 2 бассейна, концертный зал, салон красоты, художественная галерея, салон для исполнения классической музыки, конференц-зал, ночная дискотека, 3 конференц-зала, библиотека, 970 кают, множество магазинов. Год постройки—2004-й.