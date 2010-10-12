«Богдан» в сентябре увеличил экспорт автомобилей в 2,1 раза

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в сентябре экспортировала 1 792 легковых автомобиля, что в 2,07 раза больше, чем в августе (864 ед.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, с начала года корпорация экспортировала 7 872 автомобиля.

Также С.КРАСУЛЯ напомнил, что на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет три дистрибьютора легковых авто в Российской Федерации, а также по одному в Армении, Беларуси и Азербайджане.

При этом он добавил, что в ближайшее время корпорация намерена выйти на рынки Казахстана и Киргизии с легковыми автомобилями и легким коммерческим авто Bogdan 2310 pick-up. Переговоры с операторами в этих странах находятся на финальной стадии.

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент корпорации «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сообщил о начале реализации программы поставок на экспорт легковых автомобилей, в том числе собственного коммерческого автомобиля Bogdan 2310 рick-up.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Легковые автомобили (Lada, Hyundai) производятся на площадке в Черкассах, автобусы и троллейбусы – в Черкассах и Луцке.