Крюковский вагонзавод в 2011 г. передаст «Укрзализныце» 2 межрегиональных поезда

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году в рамках подготовки к Евро-2012 передаст «Укрзализныце» 2 межрегиональных поезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета вагоностроительного завода Владимир ПРИХОДЬКО.

«К Евро-2012 планируем передать им 2 межрегиональных поезда и 2 – к самим играм. Сейчас заключаем договор. Эти электропоезда – наши новинки. Они смогут развивать скорость 160 км/ч», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется в более чем 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2009 году завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.