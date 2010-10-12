"Укрзализныця" не имеет замечаний к техническому состоянию локомотива и путей на месте ДТП

"Укрзализныця" не имеет замечаний к техническому состоянию локомотива и путей, где сегодня утром произошло столкновение локомотива и автобуса.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.



В пресс-центре отметили, что локомотивная бригада депо Кривой Рог в составе машиниста и помощника-машиниста вела локомотив согласно установленным требованиям Правил технической эксплуатации.



"Замечаний к техническому состоянию локомотива и путей во время следования не было. За 500 м до переезда локомотивная бригада увидела автобус, который остановился. Согласно установленному регламенту, машинист подал звуковой сигнал. Несмотря на предупреждающий сигнал локомотива и запрещающий сигнал охранной сигнализации переезда, автобус начал движение в направлении путей. Машинист применил экстренное торможение. К сожалению, столкновение предотвратить не удалось", - говорится в сообщении пресс-центра "Укрзализныци".



Согласно информации "Укрзализныци", локомотив двигался со скоростью 75 км/час. Вес локомотива составляет 180 тонн. Экстренное торможение применено за 175 м от переезда. Расчетный тормозной путь локомотива составляет 630 м. Фактический тормозной путь – 600 м.



Как сообщал УНИАН, сегодня утром на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. В результате аварии погибло более 40 человек.