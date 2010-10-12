Минфин подпишет с Credit Suisse гарантийное соглашение на 465 млн. долл. для «Укравтодора»

Кабинет министров Украины уполномочил министра финансов Украины подписать Гарантийное соглашение, а также другие документы, связанные с Гарантийным соглашением между Кабмином и банком "Кредит Свисс, Лондонский филиал" по выполнению обязательств по договору о привлечении под государственные гарантии кредита в сумме 465 млн. долларов США.

Соответствующее постановление от 12 октября 2010 г. № 914, которым внесены изменения в постановление правительства от 21 января 2009 г. № 34, размещено на сайте правительства.

Кроме того, постановлением изменяется совокупная сумма комиссионных вознаграждений по кредиту, которая не должна превышать 7,5% основной суммы кредита (ранее — 3,5%).

Напомним, постановлением №34 от 21 января 2009 г. КМУ согласился с предложением Государственной службы автомобильных дорог и Министерства финансов относительно заключения с банком "Кредит Свисс Интернешнл " как кредитором и банком "Кредит Свисс, Лондонский филиал" как административным агентом договора о привлечении под государственные гарантии кредита в сумме 465 млн. долларов США.

Подписать это соглашение был уполномочен экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Справка УНИАН. В 2007 г. "Укравтодор" взял кредит в размере 930 млн. долл. у банка Morgan Stanley. В 2008 году банк потребовал досрочного возвращения 465 млн. долл. кредита, поскольку в договоре была прописана такая возможность. В частности, этот банк мог требовать досрочного возврата в случае понижения международных кредитных рейтингов Украины на две ступени, что и произошло. Что касается остальной части кредита – 465 млн. долл., – был подписан новый договор с Credit Suisse, в котором несколько выросла процентная ставка. 9 февраля 2009 г. «Укравтодор» сообщил, что вопрос о досрочном возврате кредита Morgan Stanley решен.