Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 12,4%

За девять месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли 317 млн. 340 тыс. тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, на протяжении января-сентября т.г. на 38,7% выросли объемы импортных перевозок, на 11,2% - экспортных, на 13,4% - внутренних и на 3,6% - транзитных.

Импортных грузов перевезено более 22,35 млн. тонн. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, строительные материалы, нефть и нефтепродукты, а также черные металлы.

Экспортных грузов за 9 месяцев т.г. перевезено более 87,26 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды, черные металлы, стройматериалы, зерно и продукты помола, каменный уголь, лесные грузы и химические и минеральные удобрения.

Во внутреннем сообщении в январе-сентябре т.г. перевезено более 173,2 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, стройматериалы, нефть и нефтепродукты, кокс, черные металлы и лом, химические и минеральные удобрения, химикаты, зерно и продукты помола.

Транзитных грузов перевезено 34,5 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руды, химические и минеральные удобрения, черные металлы.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2010 года железные дороги Украины перевезли 205,7 млн. тонн грузов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. В 2009 году, в связи с кризисными явлениями в экономике страны, железные дороги Украины перевезли на 21,5% меньше грузов и на 5% меньше пассажиров, чем в 2008 году. Объемы грузовых перевозок составили 391,5 млн. тонн, транзитных грузов – 45,5 млн. тонн. Рост показателей наметился лишь в конце года: в ноябре – на 22%, в декабре – на 14,8%, по сравнению с аналогичными месяцами 2008 года.