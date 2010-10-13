Убытки ЮЖД от пассажирских перевозок за 9 месяцев составили 669,4 млн. грн.

По результатам 9 месяцев 2010 года убыток Южной железной дороги от пассажирских перевозок составил 669,4 млн. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, об этом сказал начальник дороги Виктор ОСТАПЧУК на совещании по итогам летних пассажирских перевозок.

В частности, он отметил, что существующая ныне система финансирования пассажирских перевозок основана на принципе так называемого перекрестного субсидирования, когда социально детерминированные убытки от пассажирских перевозок покрываются за счет доходов от грузовых перевозок и лишь ничтожно малая доля этих убытков компенсируется из бюджетов государственных исполнительных органов управления соответствующего уровня.

«В настоящее время поиск путей снижения убыточности пассажирских перевозок становится важнейшей задачей для всех подразделений ЮЖД, участвующих в их осуществлении», - сказал он. Речь идет как о путях повышения доходов в этом сегменте хозяйственной деятельности дороги, так и об оптимизации расходов, приведении их в соответствие с реально складывающимся объемом перевозок пассажиров в том или ином виде сообщения. Как отмечают на ЮЖД, здесь первостепенную роль играет систематическое и скрупулезное изучение существующих пассажиропотоков, анализ доходности перевозок в пригородном сообщении по зонам следования, постоянный мониторинг населенности как пассажирских, так и пригородных поездов, действенный контроль над недопущением безбилетного проезда.

Согласно сообщению, вся эта работа активно проводится соответствующими службами Южной железной дороги.