Южная железная дорога за 9 месяцев этого года перевезла 50,7 млн. пассажиров

За 9 месяцев 2010 года Южная железная дорога перевезла 50,7 млн пассажиров.

Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на начальника ЮЖД Виктора ОСТАПЧУКА.

Руководитель отметил, что по этому показателю ЮЖД среди национальных железных дорог Украины стабильно удерживает третью позицию, пропуская вперед лишь Юго-Западную магистраль и Приднепровскую дорогу, обслуживающую мощные потоки пассажиров, следующих на отдых в Крым в летнее время года.

«В период летних пассажирских перевозок сезона 2010 года ЮЖД отправила 23,6 млн пассажиров, следовавших к местам летнего отдыха. В среднем в сутки со станций и вокзалов дороги в летний сезон 2010 года уходили поезда с отдыхающими, численность которых составляла 193,4 тыс. человек», - сообщил В.ОСТАПЧУК.

Чтобы свести к минимуму наличие очередей, связанных с повышенным спросом на железнодорожные билеты в период массовых летних пассажирских перевозок, была организована работа 268 билетных касс. В целом подразделения ЮЖД, участвовавшие в организации летних пассажирских перевозках, обеспечили выполнение стоявших перед ними задач, отметил начальник ЮЖД.

Он подчеркнул, что ежегодно в соответствии с утверждаемыми планами капитальных инвестиций и капитальных ремонтов ЮЖД вкладывает в развитие этой базы значительные средства. К примеру, капитальные вложения пассажирской службы, службы пригородных пассажирских перевозок, службы строительно-монтажных и эксплуатационных работ в истекшем году на обеспечения пассажирских перевозок и обновление материально-технической базы составили почти 82 млн. грн. В числе основных объектов, которые были зданы в эксплуатацию в 2010 году - новый вокзал на станции «Купянск-Узловой», рассчитанный на 400 чел. Он даст возможность в период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012 обеспечить необходимый уровень таможенного и пограничного контроля пассажиров, которые будут следовать через Купянск на футбольные стадионы городов, принимающих у себя участников финальной части чемпионата.

Оборудованные в рамках реконструкции в вагонном пассажирском депо «Гребенка» камеры дробеструйной очистки внешней поверхности пассажирских вагонов и их покраски, дали возможность существенно повысить качество покраски кузовов не только пассажирских вагонов, но и пригородного подвижного состава, при значительном улучшении его внешнего вида. В результате мощность пассажирском депо «Гребенка» позволяет производить полное обновление лакокрасочного покрытия 25 вагонов в год, а производственная мощность дробеструйного комплекса при работе в две смены составляет 71 вагон в год.

По данным начальника ЮЖД, введение системы технологического обеспечения качества ремонта буксовых узлов «Исток» позволило автоматизировать процесс измерения и подбора деталей буксовых узлов колесных пар пассажирских вагонов и др.