Оппозиция: покупатель «Укртелекома» может быть определен до проведения конкурса

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина», экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Александр БОНДАРЬ заявляет о том, что покупатель «Укртелекома» может быть определен еще до проведения конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, подтверждением сказанного может служить то, что до сегодняшнего дня так и не обнародованы квалификационные условия конкурса. «В целом я положительно оцениваю продажу «Укртелекома», при этом не вижу квалификационных условий конкурса. В связи с этим я не могу сказать, какой будет цена продажи», - отметил А.БОНДАРЬ, объяснив при этом, что квалификационные условия могут быть прописаны таким образом, что это ограничит число участников конкурса вплоть до одного, а также стартовая цена может быть и ценой продажи.

Еще одним фактором в подтверждение своей версии А.БОНДАРЬ назвал дату проведения конкурса.

Как известно, 28 декабря, на которое назначено проведение конкурса, - это время, когда в Европе продолжаются рождественские каникулы.

«Я подозреваю, что эта дата говорит о том, что покупатель уже известен», - сказал А.БОНДАРЬ.

Кроме того, он высказал мнение, что если «Укртелеком» приобретет один из участников рынка в Украине, то это приведет к созданию монополии.

Одним из факторов прозрачного проведения конкурса А.БОНДАРЬ назвал участие в нем европейских инвесторов.

В свою очередь, представитель большинства в парламенте Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил о том, что приватизация «Укртелекома» стала возможной благодаря наступившей стабильности в стране. Он убежден, что «шлюзы для участия в конкурсе» открыты для всех желающих.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с опубликованными вчера на правительственном сайте конкурсными условиями по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком», к участию в приватизационном конкурсе не допускаются компании, в которых принадлежащая государству или госпредприятиям доля в уставном капитале превышает 25%.

К участию в конкурсе также не допускаются компании, размер дохода (выручки) от реализации продукции которых на территории Украины за последний финансовый год (включая налог на добавленную стоимость и другие налоги и сборы) превышает 25% общей суммы таких доходов в Украине, определенных Госкомстатом.

Правительство обязало инвестора «Укртелекома» выполнить условия кредитного договора от 8 августа 2005 г. и дополнительного соглашения к нему между обществом и банками-нерезидентами, в частности, относительно обеспечения погашения и обслуживания кредита (500 млн. долл.) в соответствии с договором.

Покупателя «Укртелекома» также обязали оплатить в течение трех месяцев с даты перехода права собственности на пакет акций дивиденды, начисленные по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 году, в сумме около 74 млн. грн.

Стартовую цену предприятия Кабмин установил на уровне 10 млрд. 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.