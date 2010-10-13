Украина планирует в 2011 г. договориться о совместном воздушном пространстве с ЕС

Украина планирует в 2011 году подписать соглашение о совместном воздушном пространстве с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту» министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Готовимся в следующем году к подписанию с ЕС договора о совместном воздушном пространстве», - сказал министр.

При этом он не сообщил других деталей.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры об этом соглашении уже более 5 лет.