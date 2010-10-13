Украина планирует в 2011 г. договориться о совместном воздушном пространстве с ЕС
13:51, 13 октября 2010Транспорт/Связь
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту» министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.
«Готовимся в следующем году к подписанию с ЕС договора о совместном воздушном пространстве», - сказал министр.
При этом он не сообщил других деталей.
Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры об этом соглашении уже более 5 лет.
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