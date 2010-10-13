Ефименко: новый Воздушный кодекс может вступить в силу с 1 января 2011г.

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО надеется, что новый Воздушный кодекс Украины вступит в силу с 1 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту».

«Уже прошел Кабмин и находится в Верховной Раде Воздушный кодекс, который абсолютно согласован с законодательством ЕС и с IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта)», - сказал министр.

«Надеемся, что с 1 января он начнет действовать», - добавил К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября т.г. Кабинет министров Украины утвердил новый проект Воздушного кодекса.

По информации Министерства транспорта и связи, новый проект Воздушного кодекса значительно улучшит условия для пассажиров авиационного транспорта.

В новом проекте четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в действующем Воздушном кодексе.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов).

Как отмечали в МТСУ, таким образом, новый проект Воздушного кодекса Украины отвечает требованиям всех европейских и международных организаций, в частности: Международной организации гражданской авиации (ІКАО), Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), Федеральной авиационной администрации США (ФАА).

20 сентября проект Воздушного кодекса Украины был зарегистрирован в Верховной Раде.