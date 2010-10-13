«Богдан» увеличил экспорт автобусов и троллейбусов в 2,2 раза

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-сентябре 2010 года увеличила экспорт автобусов и троллейбусов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 583 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в сентябре т.г. корпорация «Богдан» увеличила экспорт автобусов и троллейбусов в 2,2 раза по сравнению с сентябрем 2009 года – до 115 штук.

В общей структуре продаж автобусов и троллейбусов за январь-сентябрь т.г. доля экспорта превышает 73%.

Также С.КРАСУЛЯ добавил, что автобусы и троллейбусы экспортировались как на уже традиционные рынки сбыта, так и на новые: Чехия, Польша. На первом месте Россия, на втором – Беларусь, замыкает тройку Армения.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. «Богдан» располагает производственными мощностами, позволяющими производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В текущем году корпорация «Богдан» прогнозирует дальнейшее падение внутреннего рынка автобусов. Согласно прогнозу, он составит 1,3 тыс., что на 34% меньше показателя 2009 года. Впрочем, корпорация планирует увеличить производство автобусов и троллейбусов в 2,2 раза за счет увеличения доли экспортированной продукции.

Напомним, 10 июня в г. Острава (Чешская Республика) состоялась презентация, посвященная выпуску первого троллейбуса в рамках совместного проекта «Богдан» и Cegelec. В 2010 году «Богдан» и Cegelec рассчитывают реализовать на рынке Европейского Союза до 30 троллейбусов совместного производства, а в 2011 году – 100 троллейбусов. Важно отметить знаковость этого события для Украины, поскольку корпорация «Богдан» первая из компаний транспортного машиностроения вышла на рынок стран ЕС.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. В ближайшее время планируется введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.