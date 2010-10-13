Правительственная комиссия до 8 ноября должна определить причину аварии в Днепропетровской области

Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Днепропетровской области, до 8 ноября должна подать Кабинету министров отчет о результатах расследования причин ДТП и указать мероприятия, проведенные для ликвидации ее последствий и предоставления помощи.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении о создании Правительственной комиссии (от 12 октября 2010 года №1951-р), размещенном на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, главе Правительственной комиссии (первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ - УНИАН) предоставлено право вносить в случае необходимости изменения в ее состав, привлекать к работе комиссии в установленном порядке работников центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), а также получать необходимые документы и материалы.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде пассажирский автобус столкнулся с локомотивом. По предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Погибли 43 лица, в том числе трое детей и водитель автобуса.