Кабмин упорядочит перечень услуг предприятиями при исполнительной власти

Кабинет министров Украины намерен упорядочить перечень административных услуг и порядок их предоставления предприятиями, находящимися при органах исполнительной власти.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 11 октября 2010 года №915, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, правительство поручило Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства совместно с министерствами экономики, финансов, юстиции, Главным контрольно-ревизионным управлением, Главным управлением госслужбы, Антимонопольным комитетом, Службой безопасности и Советом предпринимателей при Кабмине провести анализ условий предоставления админуслуг, которые предоставляются центральными органами исполнительной власти, организациями, относящимися к сфере их управления, а также предоставить правительству на рассмотрение вариант оптимизации их списка и улучшения условий их предоставления.

Кроме того, правительство обязало Нацкомиссию по вопросам регулирования связи в течение месяца предоставить законопроект о внесении изменений в Закон “О радиочастотном ресурсе Украины” в части возложения на комиссию полномочий госпредприятия “Украинский государственный центр радиочастот” по предоставлению админуслуг.

Министерство транспорта и связи обязано до 1 января 2011 года решить вопрос относительно возложения на бюджетное учреждение полномочий предприятия “Служба международных автомобильных перевозок” по предоставлению админуслуг.

Госкомитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики должен в месячный срок подать на рассмотрение Кабмина законопроект, предусматривающий полномочия правительства по определению процедуры расчета стоимости платных услуг, связанных с проведением обязательной сертификации.

Кабмин данным документом также внес изменения в правительственное постановление от 17 июля в 2009 года №737 “О мерах по упорядочению государственных, в том числе административных, услуг”. В частности, правительство ввело определение стандарта админуслуги: “Стандарт административной услуги — это акт, который выдается субъектом согласно нормативно-правовым актам, определяющим порядок предоставления админуслуги, и содержит информацию об админуслуге и процедуре ее предоставления, в частности условиях и ответственных лицах. Устанавливать стандартом административной услуги права и обязанности граждан запрещается».

Админуслугами являются: выдача лицензий, разрешений, других документов разрешительного характера, сертификатов, свидетельств, аттестатов, удостоверений; регистрация (фактов, субъектов, прав, объектов, в том числе легализация субъектов и актов, нострификация и верификация); другие виды деятельности независимо от названия, в результате осуществления которых заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также объектам, которые находятся в собственности или использовании такими лицами, предоставляется или подтверждается определенный юридический статус и/или факт.

К административным услугам не относятся контрольная, образовательные, медицинские и хозяйственные услуги, которые предоставляются органами исполнительной власти, госпредприятиями.

Кабмин также определил, что запрещается плата за предоставление админуслуг в процентном отношении к сметной стоимости объекта. Плата за админуслуги, которые предоставляются предприятиями, не имеющими статуса бюджетных учреждений, а их полномочия по предоставлению таких услуг установлены нормативно-правовыми актами, перечисляется получателями таких услуг в специальный фонд госбюджета.