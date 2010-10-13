На ОЖД за 9 месяцев выявлено 888 поврежденных вагонов

За 9 месяцев этого года на Одесской железной дороге выявлено 888 поврежденных вагонов, требующих ремонта, что на 54 вагона больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

В частности, 786 полувагонов, 10 крытых вагонов, 1 платформа и 91 единица других видов (зерновозы, цементовозы и др.) Стоимость поврежденных деталей составляет 739 тыс. 403 грн.

Согласно сообщению, больше всего повреждаются вагоны при погрузке, выгрузке и маневровой работе в портах.

В морских портах в целом повреждено 797 вагонов, в частности, в Одесском и Ильичевском повреждено 102 и 101 вагон, соответственно.

552 вагона было повреждено при грейферных разгрузках (грейферными кранами), когда подъемный кран проводил разгрузки сыпучих материалов, скрапа и стружки, а также длинномерных лесоматериалов. Такой вид разгрузочных работ часто используется с нарушением государственного стандарта, отмечают на предприятии.

После повреждения грейферным ковшом поверхность кузова вагона теряет свой ресурс, ведь влага, попадая на металлическую поверхность, приводит к коррозионным процессам.

Из-за повреждения подвижного состава проводятся многократные восстановительные кузовные работы, что приводит к финансовым убыткам и уменьшает срок эксплуатации вагонов. Согласно сообщению, для того, чтобы отремонтировать один поврежденный полувагон, ОЖД тратит от 594 грн. до 1500 грн.

За 9 месяцев текущего года одесские железнодорожники провели 476 проверок по сохранению вагонного парка, во время которых было закрыто 37 стрелочных переводов, 25 парных путей, 3 вагоноопрокидывателя и 1 грейферный кран. Также на железной дороге существует система дополнительного премирования работников, которые обнаруживают повреждение вагонов. С начала года премии получили 26 работников железной дороги.