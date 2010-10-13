ПЖД подготовила к зиме почти все котельные

Подготовка Приднепровской железной дороги к осенне-зимнему периоду находится на стадии завершения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, к отопительному сезону отремонтированы и налажены почти все котельные, находящиеся на балансе железной дороги, а их - 661.

В ходе подготовки также отремонтировано более 47 тыс. кв. м кровли, налажено 1013 систем отопления помещений, утеплены двери и окна, приведены в порядок тепловые, электрические сети и сети водоснабжения и канализации.

Предприятие уже на 95% выполнило подготовку пунктов обогрева работников, гардеробных мест и душевых. Ведется закупка теплой спецодежды и спецобуви, а также обеспечение работников бытовым топливом.

Кроме того, к осенне-зимнему периоду проведен ремонт пути: на сегодня уже выполнено 309 км из запланированных 370 км. Также на Приднепровской железной дороге 2381 стрелочный перевод оборудован пневмообдувкой для уборки сухого снега и 234 перевода - электрообогревом. Проводятся комплексные проверки состояния контактной сети и подготовка систем централизованной блокировки и связи.

Для борьбы со снегом службой пути подготовлено 22 снегоуборочные машины СМ-2. Такая машина оснащена устройством для уборки снега в полувагоны и максимально вывозит за раз 340 кубометров снега. Кроме того, для очистки от снега глубиной до 1 м Приднепровской железной дорогой используются 20 снегоочистителей, оборудованных плужным отвалом, предназначенным для отбрасывания снега в сторону. Таким образом, снег убирается с колеи и остается на обочине земляного полотна.

При подготовке подвижного состава уже проверено 346 локомотивов, отремонтировано и приведено в порядок 45 локомотивов и 5267 грузовых вагонов, что составляет почти 100% плана.

В пассажирском хозяйстве ведется работа по проверке систем вентиляции, отопления и водоснабжения, проводится утепление вагонов. Все поездные бригады проходят аттестацию по правилам эксплуатации систем отопления пассажирских вагонов в зимний период. Сейчас идет подготовка пассажирских вагонов.