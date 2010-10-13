«Укрзализниця» ограничила подачу вагонов на экспорт грузов ГМК

«Укрзализниця» ограничила подачу вагонов на экспорт грузов предприятиям горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель начальника службы перевозки Приднепровской железной дороги Виталий КОРНИЛОВ.

По его словам, с 1 октября все полувагоны в Российской Федерации находятся в собственности государственных компаний и должны использоваться на правах собственных вагонов.

В. КОРНИЛОВ отметил, что «Укрзализниця» еще 3 месяца назад начала объяснять украинским предприятиям о предстоящих переменах, призывая заключить договора с российскими госкомпаниями на предоставление вагонов для отгрузки продукции.

«Ни одно из предприятий такие договора не заключило. В свою очередь, «Укрзализниця» вынуждена была ввести ограничения на предоставление отечественных грузовых вагонов для экспортных поставок, чтобы не допустить полного вымывания грузового парка»,- сказал В.КОРНИЛОВ.

По его словам, оборот украинского полувагона по Российской Федерации в среднем составляет более 10 суток. Таким образом, доставка в РФ грузов украинскими полувагонами может привести к дефициту полувагонов внутри Украины.

Вместе с тем, как отметил В. КОРНИЛОВ, «Укрзализниця» без ограничений предоставляет полувагоны для экспорта грузов ГМК по Московской и Юго-Восточной железной дороге, а также в Беларусь.