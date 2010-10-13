Тернопольское отделение АМКУ оштрафовало трех перевозчиков

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ОАО «Чертковское АТП 16142», ЧП «Ореол» и ЧП ВОЛОШИН О. В. на 20 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов торгов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМКУ.

Как установило отделение, субъекты ведения хозяйства согласовали тендерные предложения во время проведения Чертковской районной государственной администрацией торгов по закупке услуг на перевозку учащихся.

Ответчики признали нарушение и обязались уплатить штраф в государственный бюджет.