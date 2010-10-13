ВСУ обязал компанию "Гоу Огле" прекратить использование Google

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 5 октября 2010 г. подтвердил законность решений нижестоящих судов, в соответствии с которыми, ООО "Гоу Огле" обязано прекратить использование коммерческого наименования "Google" в доменном имени www.google.ua. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Google.

Суд согласился с решениями предыдущих судебных инстанций и обязал ООО "Гоу Огле" прекратить использование наименования "Google" в доменном имени www.google.ua, признав среди прочего, что "Гоу Огле" не использует в доменном имени www.google.ua принадлежащие ему товарные знаки "Гоу Огле". Кроме того, ВСУ признал, что в связи с использованием ООО "Гоу Огле" доменного имени www.google.ua существует возможность введения в заблуждение потребителей, касательно лица, которое оказывает услуги по поиску и размещению информации.

Суд, кроме того, счел необходимым исследовать дополнительно вопрос о том, нарушило ли ООО "Хостмастер" права "Google Inc." и указал на необходимость истребования дополнительной информации. В связи с этим дело направлено на рассмотрение в Хозяйственный суд г. Киева.

«В части требования суда о прекращении использования ООО “Гоу Огле” наименования “Google” в доменном имени www.google.ua компания Google Inc. будет добиваться его исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Украины», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Судебные разбирательства между Google Inc. и “Гоу Огле” продолжаются с 2008 года. Именно тогда корпорация Google Inc. впервые подала иск, в котором просила запретить компании “Гоу Огле” использовать принадлежащую американской компании торговую марку.

Но из-за начатых по ошибке судебных дел с предыдущим собственником знака, в конце 2008 года Google Inc. подал к “Гоу Огле” новый иск с теми же требованиями, обосновывая их теперь наличием у американской корпорации не торговой марки, а фирменного наименования, которое, по ее мнению, использует украинская компания.

В результате рассмотрения дела в феврале 2009 года, Хозяйственный суд Киева посчитал незаконным делегирование домена google.ua компании “Гоу Огле” и принял решение обязать компанию “Хостмастер” отменить делегирование доменного имени google.ua.

Компания “Гоу Огле” создана в 2007 году и специализируется на информационных технологиях, в частности, организации социальных сервисов. Компания принадлежит британским инвесторам.