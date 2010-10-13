Доля спама в почтовом трафике уменьшилась - Лаборатория Касперского

В сентябре 2010 года средняя доля спама в почтовом трафике по сравнению с августом уменьшилась на 1,5% и составила 81,1%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Самый низкий показатель месяца был отмечен 15 сентября - 76,9%; больше всего спама пользователи получили 12 числа - 87,4%.

В рейтинге стран-распространителей спама произошла маленькая "революция" - на первом месте оказались не Соединенные Штаты (на этот раз занявшие вторую строчку с показателем в 6,1%), а Индия - в сентябре с территории этой страны было разослано 6,7% всего спама. Третью строку заняла Бразилия (5,9%), обогнавшая Вьетнам (5,5%) и Великобританию (5,4%). Россия в этом списке занимает шестое место (4,9%).

В рейтинге наиболее популярных у спамеров тематик на первом месте оказалась реклама медицинских товаров и услуг (25,5%). "Серебро" и "бронзу" поделили две темы - "Реплики элитных товаров" и "Образование" (по 13,7%). Процент писем, рекламирующих спамерские услуги, к концу сентября стал постепенно сокращаться, однако среднемесячный показатель изменился менее чем на полпроцента, составив 6,9%. Доля рубрики "Компьютерное мошенничество", включающей в себя как "нигерийские" письма, так и рассылку вредоносного кода и фишинг, по сравнению с августом уменьшилась почти вдвое - до 5,2%.

Говоря о фишинге, нельзя не упомянуть наметившуюся тенденцию к снижению доли атак на банк HSBC (5,1%) при увеличении доли атак на пользователей игры World of Warcraft (4,9%). А лидерами среди наиболее часто атакуемых организаций вновь стали порталы PayPal (59,8%) и eBay (9,2%). Прежний "любимчик" фишеров, ресурс Facebook, занял лишь пятое место (3,8%).

К характерным особенностям месяца относятся объявление о закрытии одной из ведущих партнерских программ для спамеров SpamIt, занимавшейся рассылкой фармацевтической рекламы. В этой связи можно предположить, что в октябре предлагать виагру станут реже.

Впрочем, как считают в компании, то у этой новости есть и обратная сторона. Поскольку на создание новой площадки для распространения рекламы понадобится время, многие злоумышленники могут переключиться с относительно безобидного медицинского спама на опасную для пользователей рассылку вредоносных программ.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» — крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты компании защищают компьютеры и мобильные устройства более 300 млн. пользователей во всем мире (в том числе в странах Африки). С сентября 2005 года работает офис «Лаборатории Касперского» в Украине (г. Киев). С 1 марта 2010 года на его базе сформирована новая бизнес-единица компании – Восточноевропейский офис, который обеспечивает присутствие компании в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Кипре, Македонии, Албании, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении.