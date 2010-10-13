На Кировоградщине состояние 90% мостов и путепроводов остается необследованным

В Кировоградской области из 525 мостов и путепроводов, находящихся на балансе службы автомобильных дорог, техническое состояние 473 (90%) остается необследованным и неиспытанным.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Кировоградской области.

Сообщается, что большинство мостов, находящихся на дорогах областного и территориального значения, имеют эксплуатационный срок более 40 лет.

Еще 100 мостов и мостовых переходов находятся на балансе местных органов самоуправления. Так, из 27 мостов, расположенных на территории Кировограда, проведены обследования и разработаны технические паспорта лишь на 5. Путепровод через железнодорожные пути по переулку Объездному и мост через реку Ингул по результатам последних проверок признаны непригодными для нормальной эксплуатации и требующими капитального ремонта. Другие мостовые сооружения и автодорожные переходы области не обследованы, а их техническое состояние не определено.

Внеплановая проверка состояния мостов, мостовых переходов, путепроводов на территории Кировоградской области проводилась по поручению МЧС Украины в течение сентября 2010 года.

Всего было проверено 625 мостов и путепроводов. Установлено, что их эксплуатация осуществляется с нарушением требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности. Среди типичных нарушений – отсутствие паспортов технического состояния, актов водолазного обследования.

При визуальном осмотре большинства мостовых сооружений выявлены усадочные трещины, сколы защитного слоя бетона, коррозия металлических частей, повреждения водоотводов, неудовлетворительное состояние ограждений мостов, отсутствие деформационных швов и другое.

По информации Службы автомобильных дорог в Кировоградской области, обследование путепровода с высокой пропускной способностью в среднем обходится в порядка 100 тыс. грн., небольшого моста – 20-30 тыс. грн. В этом году обследование технического состояния мостов службой не проводилось из-за отсутствия финансирования по данной статье расходов.