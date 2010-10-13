Оформление товаров с грузовой декларацией не будет превышать двух часов – Гостаможслужба

Осуществление стандартного таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации не будет превышать двух часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, это предусмотрено приказом Гостаможслужбы от 13 октября 2010 года №1205 «Об установлении часовых нормативов таможенного контроля и оформления товаров по грузовой таможенной декларации».

Приказом установлен также исчерпывающий перечень таможенных процедур, при выполнении которых время таможенного оформления может быть превышено.

С целью фиксации реальных сроков таможенного контроля и оформления товаров приказом установлено требование регистрации всех предоставленных для оформления грузовых таможенных деклараций, внесения их электронных копий в базы данных таможенного органа.

Введение часовых нормативов таможенного контроля и оформления товаров по грузовой декларацией направлено на сокращение времени таможенного оформления и предупреждение необоснованных задержек оформления.

Данный приказ разработан согласно Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, отмечается в сообщении.