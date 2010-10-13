Объем перевалки нефти в морпортах за 9 месяцев вырос на 10%

По оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, общий объем перевалки нефти в морских портах Украины составил 10 млн. 937 тыс. тонн (на 10% больше, чем за январь-сентябрь 2009 года).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Кроме того, на 7% выросла перевалка всех видов руды — до 14 млн. 487 тыс. тонн и на 0,9% - перевалка угля — до 9 млн. 230 тыс. тонн.

Согласно сообщению, для поддержания положительной динамики по объемам переработки этих грузов в течение месяца были впервые выполнены дозагрузочные работы на рейде порта «Южный» и впервые применена схема «свободной практики» в Одесском порту, которая позволяет проводить обработку судна еще до прибытия на него контролирующих органов.

Напомним, Минтранссвязи проводит работу по введению скидок для операций по перевалке нефти в отечественных портах.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев 2010 года общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах составил 79 млн. 939,7 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.