Эксперт: наиболее вероятными покупателями "Укртелекома" являются СКМ и российская "Система"

Наиболее вероятными претендентами на покупку 92,791% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» являются украинская группа СКМ и российская АФК "Система".

Такое мнение высказала УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Таисия ШЕПЕТЬКО.

По ее словам, содержащиеся в конкурсных условиях требования о недопущении к участию в конкурсе компаний с госдолей более 25%, а также компаний, доход которых превышает 25% от общего дохода отрасли, автоматически исключают участие в конкурсе сразу нескольких крупных компаний. В частности, по информации Т.ШЕПЕТЬКО, в конкурсе не сможет принять участие крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар", поскольку доля его доходов на рынке связи достигала 32% в 2009 году, а также российская "Связьинвест" и немецкая Deutsche Telecom, поскольку госдоля в капитале этих компаний превышает 25%.

Таким образом, по мнению аналитика, наиболее вероятными претендентами на покупку "Укртелекома" являются украинская группа СКМ и российская АФК "Система", которой принадлежит украинский оператор мобильной связи MTС.

Т.ШЕПЕТЬКО также отмечает, что правительство не выдвинуло каких-либо требований к основной деятельности участников конкурса, что допускает участие в нем других финансово-промышленных групп, хотя, по ее мнению, такой сценарий является маловероятным.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн. В соответствии с конкурсными условиями, к участию в конкурсе не могут быть допущены компании, в которых принадлежащая государству (Украине либо другим государствам) или госпредприятиям доля в уставном капитале превышает 25%. К участию в конкурсе также не могут быть допущены компании, размер дохода (выручки) от реализации продукции которых на территории Украины за последний финансовый год (включая НДС и другие налоги и сборы) превышает 25% от общей суммы таких доходов в Украине, определенных Государственным комитетом статистики.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

ОАО «АФК «Система» – одна из крупнейших в России публичных диверсифицированных финансовых корпораций, обслуживающая более 100 млн. потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и пр. Владеет 52,8% акций мобильного оператора МТС.

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.