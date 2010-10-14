ГАИ проверит соблюдение правил переезда железной дороги и условия перевозки пассажиров

Госавтоинспекция начинает всеукраинский рейд по отработке соблюдения правил переезда железнодорожных полотен, а также проверит все автотранспортные предприятия и условия перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Украины Евгений КРАВЕЦ.

По его словам, с сегодняшнего дня "ГАИ начинает комплекс оперативно-профилактических мероприятий "Автоперевозчик"".

Как сказал Е.КРАВЕЦ, будет изучаться соблюдение водителями правил переезда железнодорожных полотен и будут комплексно обследованы железнодорожные переезды.

Он отметил, что также будет должное реагирование на перевозку сверхдопустимого максимального количества пассажиров.

Кроме того, подчеркнул Е.КРАВЕЦ, пройдут внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий.