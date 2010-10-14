МАУ в декабре откроет новый рейс из Киева в Коломбо (Шри-Ланка)

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 12 декабря текущего года откроет рейс из Киева в международный аэропорт Коломбо (столица Западной провинции Шри-Ланки) «Бандаранаике» (Bandaranaike).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Согласно сообщению, рейс будет выполняться до конца зимней навигации 2010-2011гг. два раза в неделю по вторникам и воскресеньям на самолетах «Боинг 737-800».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовыми аэропортами МАУ являются международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР) и «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.