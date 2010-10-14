Минтранссвязи предлагает ужесточить требования к перевозкам детей автотранспортом

Министерство транспорта и связи Украины предлагает усовершенствовать перевозки организованных групп детей, технологию их подготовки и осуществления.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта», который разработало и предлагает к общественному обсуждению Минтранссвязи.

Проектом акта Минтранссвязи требует дополнить ныне действующие Правила нормами, которые четко определяют, что в рейс на автобусном маршруте, который выходит за пределы населенного пункта и имеет протяженность более 250 км, должны направляться два водителя.

Автомобильный перевозчик не позднее чем за три дня до перевозки детей извещает территориальное подразделение Госавтоинспекции МВД Украины о дате осуществления такой перевозки, подает ей и заказчику услуг на согласование и утверждение схему маршрута и расписание движения автобусов.

Кроме того, заказчик услуг должен иметь для детей питьевую воду, средства медицинской помощи, а руководитель группы - быть обеспеченным телефонной связью и списком телефонных номеров служб экстренного вызова.

Схема маршрута и расписание движения оформляются в трех экземплярах. Один экземпляр схемы маршрута и расписания движения выдается водителю, остальные хранятся у заказчика услуг и перевозчика.

По мнению специалистов Минтранссвязи, внедрение на практике положений проекта акта обеспечит устранение пробела в правовом поле в отношении перевозок организованных групп детей и будет способствовать повышению уровня безопасности пассажирских автоперевозок.