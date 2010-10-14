Киевсовет к Евро-2012 обновит наземный общественный транспорт

Киевсовет внес изменения в Городскую целевую программу подготовки и проведения в городе Киеве финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, за соответствующее решение сегодня на пленарном заседании VI сессии Киевского городского совета VI созыва проголосовали 104 депутата.

Изменения касаются наземного транспорта в Киеве, который к Евро-2012 планируется существенно обновить. Так, за счет бюджетных средств и на условиях финансового лизинга будет закуплено 210 автобусов, 210 троллейбусов, 46 трамвайных вагонов. За средства Европейского банка реконструкции и развития будет приобретено 185 автобусов и 185 троллейбусов.

Докладчик по этому вопросу заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отметил что данные изменения уже были приняты разными решениями Киевсовета, и проект вносится, чтобы в соответствии с требованиями УЕФА создать соответствующую целевую городскую программу. Также они нужны для уже разработанного плана мобильности Киева, согласно которому будет организовано транспортное обслуживание гостей города во время Евро-2012.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, ставя вопрос на голосование, отметил, что обновление наземного транспорта состоится на выгодных для Киева условиях. «Увеличение и обновление транспорта нам нужно не только к Евро-2012. В первую очередь мы это делаем для киевлян и гостей столицы. И благодаря этому решению жителям Киева будет намного удобнее и более комфортно передвигаться по родному городу», - сказал он.