АМКУ рекомендовал Минтрансу урегулировать стоимость услуг в морских портах

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины ввести в действие нормативно-правовые акты, которые в частности урегулируют вопросы обеспечения морскими торговыми портами экономически обоснованной стоимости собственных услуг, а также условия предоставления скидок на портовые сборы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такое решение принято в ходе заседания АМК сегодня.

По требованию комитета, Минтранссвязи должно разработать и утвердить порядок формирования тарифов на комплекс работ и услуг, связанных с обработкой грузов в портах, методику расчета сборов и платы на услуги, предоставляемых судам в портах. Кроме того, Министерство должно определить порядок предоставления скидок на портовые услуги, что, в частности, предусматривает перечень обстоятельств, при которых порты могут их применять.

Разработанные порядки должны быть утверждены приказами Минтранссвязи, согласованы с рядом ведомств, в том числе и Антимонопольным комитетом, и зарегистрированы в Министерстве юстиции.

Как установил Комитет, на сегодняшний день указанные порядки отсутствуют. Вследствие этого создаются условия для установления портами экономически необоснованной платы за предоставление услуг и применения различных скидок на портовые сборы для судов.

На заседании Комитета полномочный представитель Минтранссвязи выразил готовность выполнить рекомендации Комитета и разработать соответствующие нормативно-правовые акты до конца этого года.