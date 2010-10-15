Коморовский и Платини в Варшаве осмотрели объекты Евро-2012

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ вместе с президентом UEFA Мишелем ПЛАТИНИ на вертолёте осмотрели объекты Евро-2012 в Варшаве и столичной Мазовецкий области.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского Президента, Б.КОМОРОВСКИЙ с М.ПЛАТИНИ во время 50-минутного полета, в частности, осмотрели место строительства Национального стадиона, реконструкции Центрального железнодорожного вокзала в Варшаве, столичного аэродрома Окенче и ряд других объектов.

М.ПЛАТИНИ после смотра заявил, что не видит оснований для обеспокоенности в подготовке поляков к проведению чемпионата, заметив, что во время полета больше всего ему бросилось в глаза в Варшаве много зелени и строительной техники.

Б.КОМОРОВСКИЙ сказал, что как глава государства будет поддерживать промоцию европейского чемпионата по футболу, который Польша проводит вместе с Украиной.

«Несомненно, Евро-2012 большой шанс на ускорение развития модернизации нашего государства и достижения европейских стандартов по многим вопросам”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

По данным польских медиа, М.ПЛАТИНИ во время полета с Б.КОМОРОВСКИМ похвалил его за хорошее знание французского, пошутив, что на польском он знает лишь неприличные слова, которые не может озвучивать. В то же время после короткой пресс-конференции М.ПЛАТИНИ сказал «благодарю» на польском языке.