Переработка контейнеров в морпортах Украины выросла на 19,5%

Согласно оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, за 9 месяцев 2010 года общий объем переработки контейнеров в морских торговых портах Украины вырос до 441 тыс. 208 TEU, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, Одесский порт обработал 224 тыс. 766 TEU (увеличение на 22%), Ильичевский порт - 212 тыс. 020 TEU (+17%) и Мариупольский порт - 4 тыс. 422 TEU (+38%).

«Контейнерные перевозки - это один из главных приоритетов в будущем развитии портов Украины. Перевалка контейнеров является мощным источником роста отчислений в бюджеты всех уровней и аккумулирования значительных средств на реализацию программ развития транспортной инфраструктуры», - подчеркнул министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев 2010 года общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах Украины составил 79 млн. 939,7 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

За 8 месяцев 2010 года общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах, которые занимаются перевалкой контейнеров, вырос на 28%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - с 319 млн. 022 тыс. до 407 тыс. 593 TEU.