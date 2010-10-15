МТСУ разработало единую форму актов проверок автоперевозчиков

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) устанавливает единую форму акта для проведения проверок пассажирских и грузовых перевозчиков, осуществляющих свою деятельность автотранспортом с высокой и средней степенью риска.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом говорится в проекте приказа Минтранссвязи «Об утверждении унифицированных форм актов для осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере автомобильного транспорта», который выносится на общественное обсуждение.

Проектом приказа предлагается утвердить унифицированные формы актов проведения плановых мероприятий государственного контроля за соблюдением перевозчиком требований законодательства об автомобильном транспорте с высокой и средней степенью риска.

В новой форме акта плановой и внеплановой проверки предусмотрен исчерпывающий перечень вопросов, описание выявленных нарушений, нормативные документы, на основании которых составлен акт.

Минтранссвязи также включило в форму акта проверки перечень вопросов, по которым перевозчик получает возможность контроля за действиями государственных инспекторов, фиксирования своих объяснений, замечаний или возражений.

По мнению специалистов Глававтотрансинспекции, принятие предложенного акта направлено на повышение эффективности осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте.

Справка УНИАН. Критерии распределения субъектов хозяйствования по степени риска их деятельности в сфере автомобильного транспорта и периодичность осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) утверждены постановлением Кабинета министров Украины №790 от 3 сентября 2008 года.