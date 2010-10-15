В аэропортах к Евро-2012 создадут «буферные» зоны для болельщиков

Аэропорты городов, принимающих финальную часть футбольного чемпионата Евро-2012, активно работают над решением вопросов, связанных с организацией и созданием так называемых «буферных» зон, где могли бы находиться болельщики после окончания матча и перед вылетом.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, планируется учесть, что «буферная» зона должна состоять из двух частей, чтобы разделить болельщиков проигравшей команды и команды-победителя во избежание конфликтов.

Также аэропорты должны тщательно отнестись к плану действий на случай форс-мажорных и аварийных ситуаций во время проведения Евро-2012.