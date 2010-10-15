НКРС приняла за основу проект Изменений и дополнений в Положение о РЭС

На своем очередном заседании Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла за основу проект Изменений и дополнений в Положение о предоставлении выводов относительно электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Положение о предоставлении выводов об электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств было ранее утверждено решением НКРС от 12.08.2005 г. №46 и зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 31.08.2005 г. под №963/11243.

Целью внесения изменений является четкое определение субъектов ведения хозяйства, которые получают выводы относительно электромагнитной совместимости РЭС и разрешения на эксплуатацию в сфере телерадиовещания.

Кроме того, проектом предусмотрено утверждать формы заявлений для внедрения цифрового телевидения и радиовещания DVB-T и формы заявлений для получения выводов об электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию РЭС.

Проект Изменений и дополнений в Положение о предоставлении выводов относительно электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию РЭС будет обнародован на веб-сайте НКРС для общественного обсуждения в течение 10 дней.