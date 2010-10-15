МТС погасила семилетний еврооблигационный займ на 400 млн. долларов

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ (владеет украинским оператором «МТС Украина»), полностью погасила семилетний еврооблигационный займ на 400 млн. долл. со сроком погашения 13 октября 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Погашение еврооблигаций осуществляется за счет собственных средств компании. Ставка полугодового купона облигационного займа была определена на уровне 8,375% годовых. Общий объем купонных выплат за время обращения еврооблигаций (в том числе выплаты по последнему купону, которые осуществляются одновременно с погашением выпуска) составил 234,5 млн. долл.

Средства, привлеченные во время размещения займа, были использованы для общекорпоративных целей, в том числе на финансирование сделок по приобретению новых активов в России и СНГ.

Суммарный объем долговых обязательств МТС на конец второго квартала 2010 года составил 7 млрд. 267,4 млн. долл.

В том числе, на текущий момент в обращении находится еще два займа еврооблигаций: семилетний займ на 400 млн. долл. с доходностью 8% со сроком погашения в 2012 году, а также десятилетний облигационный займ на 750 млн. со сроком погашения в 2020 году и доходностью 8,625%.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ, Консолидированная абонентская база компании составляет 99,57 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.