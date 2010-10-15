«МТС Украина» выпустила первый мобильный телефон под брендом МТС

Оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляет о выпуске мобильного телефона под брендом МТС – МТС 236.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

По данным пресс-службы, сумма, которую абонент потратит на приобретение телефона, полностью возвращается ему на счет мобильного номера. Абонент также имеет возможность бесплатно самостоятельно выбрать для себя тариф.

Телефон МТС 236 отличается высоким качеством сборки, высокой длительностью работы от одной зарядки и легкостью эксплуатации. Аппарат имеет цветной дисплей, снабжен полноценным органайзером и удобным фонариком.

Размеры МТС 236 составляют 106х46х10,6 мм, а вес – 60 г. Производителем телефона является корпорация ZTE.

На телефон распространяется гарантия: один год – для абонентов, приобретающих только терминал; на весь срок «жизни» абонента в сети «МТС Украина» – для приобретающих терминал и стартовый пакет.

Телефоны МТС 236 доступны для покупки в розничной сети «МТС Украина» по всей стране и в национальных сетях дилеров («Алло», «Мобилочка»).

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,99 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривень.

«МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 99,57 миллиона абонентов.