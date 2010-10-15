«Укрзализныця» в 2010 году планирует приобрести 16 локомотивов

До конца 2010 года «Укрзализныця» планирует закупить 16 новых современных образцов тягового подвижного состава отечественного и иностранного производства: 13 грузовых электровозов (8 постоянного и 5 переменного тока), 2 пассажирских электровоза переменного тока и 1 маневровый тепловоз.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время уже заключены соглашения на изготовление и поставку 5 грузовых электровозов переменного тока 2ЭЛ5 с ОАО «ХК« Лугансктепловоз» и договор на поставку 3 грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М6 с грузинским предприятием АО «Электровозостроитель».

Еще 8 единиц техники будет приобретено после проведения железными дорогами процедур государственных закупок.

Согласно сообщению, кроме того, «Укрзализныця» проводит обновление тягового подвижного состава при помощи капитального ремонта с продлением нормативного срока службы и модернизации локомотивного парка.

Для обновления локомотивного парка на предприятиях отрасли планируется проведение комплексной модернизации тепловозов серий ЧМЭ3, М62, 2М62 с заменой штатного силового оборудования на оборудование производства ведущих производителей.

По данным ведомства, в целом за 9 месяцев 2010 года отремонтировано 8417 локомотивов: текущими видами ремонтов - 8232 единицы (6390 электровозов и 1842 тепловоза), капитальными ремонтами в условиях депо - 71 единица (52 электровоза и 19 тепловозов), капитальными ремонтами в условиях заводов - 114 единиц (75 электровозов и 39 тепловозов).

До конца текущего года планируется отремонтировать 11 380 локомотивов: текущими видами ремонтов - 11 087 единиц (8659 электровозов и 2428 тепловозов), капитальными ремонтами в условиях депо - 103 единицы (75 электровозов и 28 тепловозов), капитальными ремонтами в условиях заводов - 190 единиц (112 электровозов и 78 тепловозов).