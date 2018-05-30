За 4 часа из Киева в Москву на «Сапсане» - далекая перспектива?

О том, чтобы ускорить движение поездов между столицами России и Украины, поговаривают уже не первый месяц. И, похоже, к реализации этой идеи в обеих странах сегодня близки как никогда.

Причем данный проект поможет решить проблемный вопрос упрощения таможенных и пограничных процедур при железнодорожном сообщении между странами. МИДы России и Украины давно работают над этим.

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко по итогам сентябрьских переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя данный вопрос, отметил: «На первом этапе мы будем концентрировать свое внимание на том, чтобы максимально упростить все процедуры прохождения через границу, чтобы людей не будили ночью, чтобы железнодорожный транспорт опять стал комфортным в этом смысле». При этом он напомнил, что еще недавно был послом Украины в РФ и понимает все сложности ситуации, поскольку часто пересекал границу.

Действительно, один из наименее приятных для пассажиров факторов на пути следования Киев-Москва - ночная «побудка». За девять часов дороги (а именно столько сегодня занимает поездка на самом скором поезде в этом направлении - №1/2) - две границы и фактически четыре контроля: таможенный и паспортный на двух госграницах соответственно. Приятного в этом обстоятельстве мало, правда, деваться некуда. Других железнодорожных маршрутов пока не существует.

Учитывая этот факт, состоятельные путешественники отдают предпочтение авиасообщению. Лететь в Москву из украинской столицы хоть и дороже, но зато чуть больше часа. Изменить ситуацию в корне и сделать железнодорожный транспорт более конкурентоспособным смог бы запуск высокоскоростного поезда. Развивая крейсерскую скоростью до 250 км в час, он может преодолеть расстояние между двумя столицами (около 900 км) за каких-то 4 часа.

В России такие поезда уже курсируют: больше года по маршруту Москва - Санк-Петербург, а с недавнего времени еще из Москвы в Нижний Новгород. У российских «Сапсанов» немецкое происхождение – они произведены компанией «Сименс». И хотя курсируют по старым советским колеям, проезд на дальние расстояния стал куда комфортнее. Так, сегодня путь из Москвы до Питера (700 км) «Сапсаны» преодолевают за 3.45 ч. Проезд же на обычном, пускай даже и скором поезде, длится не меньше 8 часов.

Запуск новых, высокоскоростных маршрутов стоил российскому бюджету несколько десятков млрд. рублей каждый. Но, судя по спросу, он того стоил.

Целесообразно ли запускать такой высокоскоростной международный маршрут, на сегодня уже не вопрос. Летом соглашение о совместных действиях по организации скоростного пассажирского движения было подписано между Российскими железными дорогами и Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины. Президент "РЖД" Владимир Якунин и гендиректор Госадминистрации ж/д транспорта Украины Михаил Костюк согласовали полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия. Направление Москва-Киев определено как первоочередное для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали.

По мнению специалистов, запуск «Сапсана» может составить реальную конкуренцию авиакомпаниям. Самолет хоть и летит быстрее, но с учетом необходимости прибытия в аэропорт за два часа до вылета это преимущество стирается. Кроме того, поезд отправляется и приезжает всегда в центр города. А значит, нет нужды испытывать нервы на прочность в московских и киевских «пробках» по дороге в расположенные за городом аэропорты. Цена же билета будет соизмерима со стоимостью перелета.

Реализация такого масштабного проекта требует не только политической воли (которая, как минимум, декларативно есть), но и мощного финансирования. Фактически, если реализовывать этот инфраструктурный проект по уму, как это было сделано, например, в Европе, то придется совершить качественный революционный рывок в сфере железнодорожных перевозок. Ведь потребуется новый подвижной состав, который пока не производится ни в Украине, ни в России. Но самое главное, если делать аналог поезда «Евростар» (соединяет Брюссель и Лондон, Париж и Лондон), то нужна будет и специальная скоростная ж/д ветка.

Такое строительство стоило Европе почти 6 миллиардов фунтов стерлингов. Но можно обойтись и «малой кровью». Ездит же, в конце концов, российский «Сапсан» по уже существующим, но модернизированным колеям.

Впрочем, о точных сроках запуска высокоскоростной линии Москва-Киев говорить пока рано. Как отметил вице-президент ОАО "РЖД" Михаил Акулов, организация высокоскоростного железнодорожного сообщения между столицами России и Украины потребует длительной работы и произойдет не в ближайшее время, «но это будет планироваться и осуществляться». По его словам, необходимо реконструировать железнодорожную инфраструктуру двух стран, а также решить вопрос с таможенными процедурами в поездах.

"Это такая же работа, которая проводилась по организации движения между Петербургом и Хельсинки", - сказал он, добавив, что в настоящее время российские и украинские железнодорожники договариваются о том, чтобы сократить время следования уже курсирующих между Москвой и Киевом поездов.

Тем временем, МИДы Украины и России, которые занимаются общим курированием данного вопроса, обещают вплотную заняться упрощением таможенных и пограничных процедур на существующих маршрутах.

Как вариант, пограничные формальности могут осуществляться во время движения, или в начале и конце маршрута. Такая практика подойдет и для высокоскоростного поезда.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в Москве