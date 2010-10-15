Клюев поручил Минтрансу срочно найти 16 млн. грн. для аэропорта «Кировоград»

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству транспорта и связи срочно найти в бюджете 16 млн. грн. и начать реконструкцию взлетной полосы в аэропорту «Кировоград».

Cоответствующее поручение вице-премьер озвучил первому заместителю министра транспорта Владимиру КОРНИЕНКО сегодня на расширенном совещании в Кировоградской облгосадминистрации.

Как сообщил В.КОРНИЕНКО, стоимость реконструкции недостроенной взлетной полосы составляет 16 млн. грн., министерство планировало включить финансирование этого объекта в проект бюджета на следующий год.

«А вы сделайте так, чтобы ее начали ремонтировали уже в этом году, а к середине 2011 года завершили. Найдите средства в программе развития аэропортной системы. 16 млн. грн. – это не деньги для вашего министерства», – сказал А.КЛЮЕВ.

О необходимости существования в Кировоградской области аэропорта заявил также председатель Кировоградской ОГА Сергей ЛАРИН, отметив, что от этого будет зависеть инвестиционная привлекательность региона.

«Сейчас в кировоградском аэропорту строится международный терминал, его открытие запланировано на 22 октября, к приезду Президента Украины. Работаем над вопросом покупки самолета, который будет выполнять регулярные рейсы. Нас сдерживают лишь проблемы с недостроенной взлетной полосой», – сообщил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 27 мая т.г. председатель Кировоградской ОГА Сергей ЛАРИН назвал стратегической задачей региона возобновление работы аэропорта в областном центре путем привлечения инвесторов.

По словам директора КП «Аэропорт «Кировоград» Владимира МАНОКИНА, для того чтобы предприятие возобновило работу на полную мощность, необходимо провести комплексную реконструкцию, укрепить покрытие взлетно-посадочной полосы и продлить ее на 2 километра.

По предварительным оценкам, на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта необходимо до 12 млн. грн., на полную реконструкцию комплекса – около 20 млн. грн.

Генеральный директор международной акционерной авиационной компании (МААК) «Урга» Леонид ШМАЕВИЧ выразил готовность обеспечивать чартерные рейсы из аэропорта «Кировоград» самолетами вместительностью от 4 до 48 пассажиров. Он также отметил, что после реконструкции предприятия аэропорт сможет обслуживать до 50 пассажиров в час.