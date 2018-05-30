Размышления на тему «Президент и вертолет»...

Своим недавним заявлением об отказе от автотранспорта в пользу вертолета Президент Украины обрадовал киевских водителей, но с другой стороны – Виктор Янукович фактически согласился летать с частотой профессиональных пилотов. В этой связи позволим себе откровенно дилетантское размышление на тему «президент и вертолет», основанное так сказать на информации из открытых источников и зарубежного опыта.

Услышав о заявлении Виктора Федоровича, многие не смогли удержаться от попыток высчитать, насколько дороже летающий Президент, чем ездящий. На первый взгляд, однозначно дороже, так как понятно, что президентский автопарк со всеми его лимузинами и машинами сопровождения никуда не денется, разве что бензина будет тратить меньше. Стоимость горючего в данном случае величина столь несущественная, что и в расчет не стоит принимать. Что же касается цены президентского вертолета, то тут открывается довольно широкое поле для фантазии. Добротный вертолет бизнес-класса типа Bell или Eurocopter обойдется, как минимум, в 1,5 - 2 млн. долл. Есть варианты и подороже, вплоть до нескольких десятков миллионов долларов. Однако предположим, что украинский Президент вряд ли захочет лишний раз провоцировать оппонентов, и не станет покупать слишком дорогой аппарат.

Вертолетов у Президента должно быть минимум два, ему вряд ли позволительно летать без минимального «кортежа». К примеру, Президент США всегда летает с вертолетом прикрытия. Но важно отметить, что делает он это далеко не каждый день, обычно на вертолете Президент США летает в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, тогда как большую часть времени он живет в Белом доме. Пусть Янукович и не американский Президент и ему не нужен боевой вертолет в качестве охраны, но по аналогии со вторым президентским Мерседесом в кортеже, который должен сбить злоумышленников с толку, обычный вертолет-дублер просто необходим.

К тому же неплохо иметь сменную пару винтокрылых машин для того, чтобы максимально снизить вероятность нештатной ситуации в воздухе, благодаря постоянной ротации вертолетов.

Итого имеем 4 вертолета, что при самой минимальной цене даст цифру приблизительно в 6 млн. долл. Обслуживание вертолета обходится, конечно же, дороже самого навороченного Мерседеса, но это тоже очень относительная величина. Стоимость одного полетного часа 5-местного гражданского вертолета обходится в пределах 500-800 долларов, правда, без учета зарплаты пилотов.

Короче говоря, при скромном подходе, вертолетный парк главы государства не приведет к каким-то астрономическим затратам (если кому-то кажется иначе, то вспомните о том, что каждый год из бюджета страны в неизвестном направлении уводятся миллиарды гривен). Если же подумать о том, что ежедневно тысячи машин по всему Киеву встают, пропуская президентский кортеж, и по несколько минут бессмысленно нагревают атмосферу своими выхлопными газами, то эффект от пересадки Президента на вертолет однозначно будет позитивом с экономической и экологической точки зрения. Ну и пробок в часы пик должно стать чуть меньше.

Добавим еще один момент. Не успел В.Янукович озвучить идею о вертолете, а уже начался крик, мол, над Киевом летать запрещено. Действительно запрещено, но над Днепром Президент вполне может летать и это будет едва ли не самый оптимальный маршрут, чтобы добраться с Печерска до Новых Петровцев.

Однако, как не крути, но даже самый надежный летательный аппарат и супер-профессиональные пилоты не в состоянии гарантировать 100% безопасность при столь высокой частоте полетов. То есть, никто не говорит, что президентский вертолет обязательно потерпит аварию (не дай Бог), но ее вероятность будет возрастать прямо пропорционально количеству перелетов. Ведь получается, что если Президент полностью откажется от автомобиля при передвижении между своей резиденцией в Межигорье и Администрацией на Банковой, то ему придется совершать по 600 и более миниперелетов в год. Усугубляет ситуацию и тот факт, что, привыкая отдавать команды, высокопоставленные пассажиры самолетов и вертолетов зачастую игнорируют мнение пилотов и требуют выполнения своих приказов, несмотря ни на сложные погодные условия, ни на трудности технического характера. Свидетельств тому во всем мире множество и, к сожалению, весьма печальных. К тому же полеты даже на небольшой высоте - это все равно перепады давления, за что у нас надбавка к зарплате предусмотрена согласно КзоТу.

Так что, в заключение предположим, что, скорее всего, Президент просто погорячился, устав от бесконечной критики по поводу перекрытых столичных дорог во время следования его кортежа.

Авиамоделист