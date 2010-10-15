Ремонт дороги Борисполь-Лубны планируют завершить до первых заморозков

Ремонтные работы на одной из главных автомагистралей Украины - дороге Борисполь-Лубны - накануне снижения температуры значительно ускорены, их планируют завершить до первых заморозков. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом свидетельствуют данные мониторинга хода строительных работ на дороге Борисполь-Лубны, который проводят специалисты Минтранссвязи еженедельно с выездом на объект.

По состоянию на 13 октября капитальный ремонт автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке Борисполь - Лубны (км 44 500 - км 191 400) вышел на стадию завершения первой стадии работ: работы ведутся на второй полосе дороги.

На участке дороги в направлении столицы устраиваются бордюры, демонтируется барьерное ограждение, продолжается расчистка общего характера.

В работе также строительство двух мостов - через р. Недра (Барышевский р-н, Киевской обл.) и Оржица (Гребенковский р-н, Полтавской обл.).

Как сообщал УНИАН, особенностью ремонтных работ на данной автомагистрали является применение технологии холодного ресайклинга при устройстве слоев дорожной одежды с повторным использованием слоев существующей конструкции. Приготовление материалов по методу холодного ресайклинга осуществляется в стационарных смесителях принудительного действия.