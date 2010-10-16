Винницкий аэропорт принял первый самолет авиарейса «Винница-Лодзь-Винница»

Винницкий аэропорт 15 октября принял первый самолет авиарейса «Винница-Лодзь-Винница» с официальной делегацией Лодзинского воеводства на борту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

«В будущем мы планируем найти ответственного инвестора. Первый авиарейс должен перейти в тесное сотрудничество в производственной, туристической и культурной сферах, где активно будет задействован аэропорт «Винница», - сказал председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА.

В отличие от автобусного сообщения с г. Лодзь, на которое тратится 18 часов, или путешествия поездом, которое занимает сутки, перелет по маршруту этого авиарейса составляет 1 час 40 минут.

Как сообщал УНИАН, эропорт "Винница" 2-6 сентября принял 8 чартерных авиарейсов с хасидами для участия в ежегодных паломничествах в честь наступления нового года по иудейскому календарю в Умань (Черкасская обл.).

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Кабинет министров открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая обл.).

В мае 2008 года Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.