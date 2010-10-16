Минтранс: оборудование железнодорожных переездов отвечает правилам

На сегодняшний день оборудование всех переездов «Укрзализниыци» отвечает тем правилам, которые разработаны и действуют в Украине.

Об этом сказал в эфире программы «Шустер Live» первый заместитель министра транспорта и связи Владимир КОРНИЕНКО во время обсуждения обстоятельств трагедий, которые произошли в последние дни на железнодорожных переездах.

Он считает, что основная причина аварии на переезде под Марганцем - это нарушение правил дорожного движения. В то же время он добавил, что государственная комиссия продолжает работать, и по завершению ее работы будут «сделаны выводы». В.КОРНИЕНКО утверждает, что водитель автобуса не мог не видеть локомотива, поскольку видимость не была ограничена. Он также подчеркнул, что «работала и звуковая, и световая сигнализация».

Первый заместитель министра транспорта и связи отметил, что если говорить о показателях смертности на железнодорожных переездах, то «в этом году людей погибло на тех переездах, которые со шлагбаумом, которые охраняются, больше, чем на тех, которые не охраняются». Он подчеркнул, что в этом году произошло «87 случаев ДТП на железнодорожных переездах, и это где-то приблизительно на одном уровне с прошлым годом». По его словам, ни в одном из этих случаев «не было неработающих проездных автоматов «Укрзализныци». Он считает, что в этих ДТП очень большое влияние имеет «человеческий фактор».

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде пассажирский автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. По предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Погибли 43 человека, в том числе трое детей и водитель автобуса. На следующий день, 13 октября, на железнодорожном переезде в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области водитель автомобиля “УАЗ” (“скорая медицинская помощь”), двигаясь с включенными маячками в направлении Боярки в Киево-Святошинскую центральную районную больницу, выехал на железнодорожный переезд при работающей звуковой и световой сигнализации и столкнулся с пассажирским поездом “Киев - Трускавец”. Машина “скорой помощи” перевозила в больницу беременную женщину, 1990 г. р., которую сопровождал ее муж. В результате ДТП женщина и ее муж, 1985 г. р., от полученных травм погибли на месте, а водитель и фельдшер “скорой” были доставлены в больницу.