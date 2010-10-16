Ford продает cвою долю в японской Mazda

Американский автогигант Ford Motor намерен продать свой пакет акций японского концерна Mazda Motor. Об этом пишет японская пресса со ссылкой на источники в отрасли, сообщает k2kapital.

Ford является владельцем 11% акций Mazda. Руководство американского концерна рассматривает возможность продажи своего пакета другим держателям акций, в частности одной из крупнейших финансовых групп Японии "Сумитомо Мицуи". В Mazda также планируют искать новых деловых партнеров с расчетом на освоение новых рынков сбыта.

Mazda является пятым крупнейшим автопроизводителем Японии. Ford стал держателем ее акций в 1979 г., когда после кризиса финансовое положение японской компании серьезно пошатнулось. В последние годы Ford постепенно сокращал свою долю в Mazda. В частности, после начала глобального кризиса в 2008 г. американская компания продала сразу 20% акций Mazda, передает ИТАР-ТАСС.