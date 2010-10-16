Скоростное движение между Лондоном и Брюсселем приостановят в результате забастовки

Компания Eurostar Group, операторов высокоскоростных поездов, курсирующих по тоннелю между Лондоном и Брюсселем, сообщила о прерывании своей работы на время проведения забастовки, которая начнется в воскресенье в Брюсселе, сообщает k2kapital.

24-часовая забастовка на Бельгийских железных дорогах, которая начнется в 10:00 утра 17 октября приведет к очень ограниченным возможностям по перевозкам пассажиров между Лиллем и Брюсселем, сообщил оператор, передает Bloomberg.

«Мы рекомендуем клиентам, которые планируют путешествия между Бельгией и Великобританией в этот период, по возможности отложить поездку», - говорится в сообщении.