Азаров поручил до 1 марта открыть скоростной трамвай в Киеве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил до 1 марта полностью открыть линию скоростного трамваю в Киеве.

Об этом премьер заявил сегодня во время церемонии открытия первой очереди скоростного трамваю в Киеве, обращаясь к первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ.

«Давайте 1 марта введем ее (линию скоростного трамваю – УНИАН) полностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как отметил А.ПОПОВ, длина линии трамваю составляет 10,1 км.

За один час скоростной трамвай будет обслуживать до 15-20 тыс. пассажиров.

«Таким образом мы решаем вопрос перевозки пассажиров с Борщаговки», - сказал он.

Также он сообщил, что киевляне в течение недели могут ездить на скоростном трамвае бесплатно.

В связи с открытием скоростного трамваю, по его словам, с маршрутов, параллельных трамваю, будут убраны до 80 единиц маршрутных такси.

Как известно, скоростная линия трамвая соединит один из самых больших районов Киева - Борщаговку - с центральной частью города и железнодорожным вокзалом.

Трамваем можно будет добраться до станции метро "Вокзальная" меньше, чем за 26 минут.

В частности, на сегодняшний день пять станций первой очереди трамвая полностью реконструированы. На других полная реконструкция будет завершена в ближайшее время.