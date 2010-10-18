В Тернополе все маршрутки оборудуют GPS-приборами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Олег УДИЧ, соответствующее требование к перевозчикам предусмотрено конкурсными условиями на право обслуживать маршруты города.

По его словам, GPS-приборы дадут возможность перевозчикам оптимизировать свои расходы на горючее, а городскому совету - проверять наличие всех автобусов на маршрутах, а также отслеживать реальные расходы перевозчиков, а следовательно, оперировать своими данными в случае инициатив перевозчиков относительно увеличения тарифов.

«Для эксперимента GPS-приборами в Тернополе уже оборудованы троллейбус для отслеживания графика, мусоровоз и пылевсасывающая машина, которая убирает город ночью. И оказалось, что из 5-часовой смены машина проезжала 2 часа. Что же она делала остальные - 3 часа? Теперь руководитель, имея эту информацию, должен оптимизировать работу», - сказал О.УДИЧ.

По его данным, благодаря специально предусмотренной программе, городской совет и перевозчики будут иметь данные о месте расположения транспортного средства, времени выезда и приезда в гараж, времени простоя, информацию о средней скорости, а также маршруте, по которому ехал транспорт.

«Круглосуточный диспетчерской пункт будет создан при городском совете в начале следующего года, на эти цели предусмотрено 100 тыс. грн. Устанавливать GPS-приборы перевозчики будут за свои средства, каждый прибор с монтажом обойдется ориентировочно в 300 долларов. Но за 5 лет эти расходы полностью себя окупят учитывая то, что перевозчик сможет полностью контролировать работу своего транспорта», - убежден О.УДИЧ.

По его данным, за счет городского бюджета в следующем году запланировано установить GPS-приборы во всех троллейбусах, коммунальных мусоровозах и автомобилях скорой помощи.