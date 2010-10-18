В Харьковской области за 9 месяцев грузоперевозки выросли на 2%

В Харьковской области за январь-сентябрь 2010 года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 28,6 млн. тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, за этот период грузооборот составил 16760,4 млн. т/км, объем грузовой работы увеличился на 12,6%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 14,0%, автомобильного – на 3,7%.

В ГУ статистики отмечают, что на Южной железной дороге за 9 месяцев т.г. общая нагрузка уменьшилась на 1,1% и составила 20,3 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: угля каменного – на 57,1%, нефти и нефтепродуктов – на 15,4%, руды железной и марганцевой – на 6,4%, черных металлов – на 23,8%, лома черных металлов – на 33,3%, лесных грузов – на 39,6%, строительных материалов – на 19,9%, химических и минеральных удобрений – на 39,5%. При этом сократилось отправление кокса – на 7,1%, зерна и продуктов перемола – на 46,9%, цемента – на 15,4%.

По информации статуправления, автомобильным транспортом (с учетом предпринимателей-физических лиц) за январь-сентябрь 2010 года перевезено 8,2 млн. тонн грузов – на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Грузооборот увеличился на 3,7% – до 2085,5 млн. т/км.