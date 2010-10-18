"АэроСвит" c 1 ноября начнет выполнять собственные рейсы в Минск

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" с 1 ноября 2010 года приступает к выполнению собственных полетов в столицу Республики Беларусь - Минск.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, выход на белорусский рынок с собственной программой полетов позволит "АэроСвиту" расширить сотрудничество с белорусской Национальной авиакомпанией "Белавиа", совместно с которой украинский перевозчик с мая 2007 года эксплуатировал воздушную линию Киев-Минск в качестве маркетингового партнера.

"АэроСвит" будет выполнять рейсы в столицу Беларуси трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Они дополнят ежедневные полеты по маршруту Минск-Киев-Минск компании "Белавиа", базирующейся в крупнейшем белорусском аэропорту "Минск".

Таким образом, «АэроСвит» и "Белавиа" совместно увеличат количество авиарейсов между Киевом и Минском в полтора раза – до 10 в неделю.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В летний период 2010 года "АэроСвит" освоил 16 новых направлений и теперь обслуживает более 70 международных воздушных линий. На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Antonov 148.

Соглашение о совместной эксплуатации (code-share agreement) воздушной линии Минск-Киев между авиакомпаниями "АэроСвит" и "Белавиа" вступило в силу 2 мая 2007 г. Оперирующим авиаперевозчиком являлась "Белавиа", маркетинговым – "АэроСвит".