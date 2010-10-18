ЮЗЖД до конца октября меняет движение некоторых электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров, что с 19 октября по 31 октября 2010 г., в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Киев-Московский - Киев-Товарный, меняется маршрут следования ряда электропоездов через Киев.

Согласно сообщению ЮЗЖД, ряд электропоездов будут следовать до ст.Киев-Петровка или через ст. Киев-Петровка.

В частности, №6813 Гребенка - Киев-Петровка, №6816 Киев-Петровка - Гребенка, №6810 Борщаговка тех - Яготин через Киев-Петровку, №6812 Борщаговка тех - Гребенка через Киев-Петровку, №6030 Фастов - Киев-Петровка, №6912 Киев-Петровка - Нежин, №6814 Борщаговка тех - Яготин через Киев-Петровку, №6914 Борщаговка тех - Носовка через Киев-Петровку.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.